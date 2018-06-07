حمدان بن زايد يُشيد بمساندة المحسنين والمتطوعين للهلال

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن المبادرات التي يضطلع بها المحسنون والخيرون في الدولة، تعزز نهج القيادة الرشيدة في استدامة العطاء، وترسيخ قيم البذل والبر والإحسان المتأصلة في نفوس أبناء الإمارات، الذين نهلوا من معين الآباء والأجداد، وتخرجوا في مدرسة رائد العطاء ونصير الإنسانية المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، نسأل الله العلي القدير في هذه الأيام المباركات أن يتغمده بوافر رحمته، وأن يجعل ما قدمه للإنسانية في ميزان حسناته.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، لدى استقباله بقصر النخيل، عدداً من كبار المحسنين والمانحين والمتطوعين، بجانب مجلس إدارة هيئة الأحمر الإماراتي والأمين العام ونواب الأمين العام: إن الدولة اختطت وبتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نهجاً متميزاً وأسلوباً متفرداً في تعزيز أوجه العمل الخيري والإنساني.

وشدد سموه على أن المحسنين والمتبرعين يقومون بدور فاعل في تجسيد الأهداف والمبادئ السامية، التي تسعى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لتحقيقها على أرض الواقع، وذلك من خلال برامجها وأنشطتها الممتدة لكل صاحب حاجة، داخل الدولة ولكافة الشعوب التي تعاني وطأة الظروف.

من جانبه، قال سعادة الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة الهيئة، إن دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة تعتز بما يقوم به الأفراد والمؤسسات من دور خيري وإنساني بارز، من خلال جهود مخلصة وخدمات متميزة، تعكس مشاعرهم النبيلة وأحاسيسهم الراقية، تجاه الفئات والشرائح التي تعاني وطأة المعاناة الإنسانية.

من جهته، أكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام للهيئة، أن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان المستمرة، تأتي في إطار حرص سموه الدائم على فك ضيق المكروبين وتحسين ظروف المنكوبين، وأشار إلى أن قيمة البرامج والمشاريع التي نفذتها الهيئة العام الماضي، بلغت 645 مليون درهم منها 131 مليون درهم داخل الدولة و514 مليون درهم خارجها.

حضر الاستقبال، الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بو شهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر، وعدد من كبار المسؤولين.