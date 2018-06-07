محمد بن راشد: خير الإمارات للإنسانية جمعاء دون تمييز

الشارقة 24 – وام:

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، النتائج السنوية لأعمال مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للعام 2017، المؤسسة العربية والإقليمية الأكبر من نوعها في شمولية العمل الإنساني، والتي تضم تحت مظلتها 33 مؤسسة إنسانية ومجتمعية ومعرفية وتنموية وثقافية، حيث بلغ حجم الإنفاق لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية 1.8 مليار درهم، على جميع المبادرات والبرامج والمشاريع الإنسانية والمجتمعية والتنموية، استفاد منها أكثر من 69 مليون شخص، في 68 دولة.

جاء ذلك أثناء الحفل السنوي، الذي أقامه صاحب السمو لفريق عمل مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في أوبرا دبي، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس أمناء مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة الطيران المدني بدبي رئيس مجموعة طيران الإمارات، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل أمين عام مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وأكثر من 550 موظفاً يعملون ضمن فريق المبادرات، حيث أطلق سموه تقرير الأعمال السنوي للمؤسسة ترأس خلاله اجتماع مجلس الأمناء.

وبحسب نتائج تقرير الأعمال 2017، بلغت ميزانية المصروفات لجميع المبادرات والبرامج والمشاريع الإنسانية والمجتمعية والتنموية 1.8 مليار درهم، موزعة على خمسة محاور رئيسية هي: المساعدات الإنسانية والإغاثية والرعاية الصحية ومكافحة المرض ونشر التعليم والمعرفة وابتكار المستقبل والريادة وتمكين المجتمعات، واستفاد من هذه المبادرات والبرامج أكثر من 69 مليون شخص في 68 دولة.

وبلغ حجم الإنفاق الكلي على مبادرات نشر التعليم والمعرفة، 634 مليون درهم، استفاد منها أكثر من 50 مليون شخص، كما بلغ حجم الإنفاق على مبادرات الرعاية الصحية ومكافحة المرض 477 مليون درهم استفاد منها 7.9 ملايين شخص، في حين بلغ حجم الإنفاق على المساعدات الإنسانية والإغاثية 194 مليون درهم، استفاد منها 11.4 مليون شخص، وبلغ حجم الإنفاق على قطاع ابتكار المستقبل والريادة 369 مليون درهم، فيما انتزعت المبادرات والمشاريع المنضوية ضمن محور تمكين المجتمعات 129 مليون درهم من إجمالي حجم الإنفاق.

وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على النتائج التي تحققت على الأرض والجهود التي تقف خلفها، حيث قال سموه: "فخور بفريق عملي الإنساني، أكثر من 500 موظف في خدمة الإنسانية و90 ألف متطوع يساعدوننا في مسيرة العطاء في أكثر من 60 دولة"، مؤكداً سموه: "نشجع جميع المؤسسات الإنسانية المنضوية، تحت مظلة المبادرات على المسابقة والمنافسة في عمل الخير".

وقال سموه: "لدينا الموارد ولدينا الإرادة ولدينا الإدارة، ولا عذر لنا في ألا نكون الأول في المساعدات الإنسانية"، لافتاً سموه بالقول: "على مدى عشرين عاماً من عملنا احتضنا العديد من المبادرات والمشاريع التي نسعى من خلالها، إلى إحداث فرق نوعي في حياة الناس والمجتمعات"، موضحاً سموه بقوله: "نستثمر في صناعة الإنسان وصناعة الأمل وصناعة حياة أفضل لملايين البشر".

وأكد سموه بأننا "مستمرون على نهج زايد في ترسيخ مسيرة العطاء وكلما أعطينا أكثر زادنا الله عطاء وراحةً وأمناً وأماناً"، مشيراً سموه بأن "خير الإمارات للإنسانية جمعاء، دون تمييز بين عرق أو لون أو دين"، وأضاف سموه: "نؤمن بأن قيمتنا الحقيقية في تغيير حياة الناس للأفضل".

وختم صاحب السمو: "سنواصل العمل والبناء والعطاء وفق الرؤية التي رسمناها لأنفسنا ولفريقنا في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وهي خدمة الإنسانية أولاً وأخيراً".

من جهته، أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الأمناء، عن فخره الكبير إزاء الإنجازات التي حققتها 33 مؤسسة ومبادرة تندرج تحت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، كما يشير إليه "تقرير الأعمال 2017".

وقال سموه: "نظرة إلى الإنجازات المدعمة بالأرقام والقصص الإنسانية المؤثرة، تؤكد أن محمد بن راشد استطاع أن يجعل الأمل عملاً حقيقياً وصناعة مستدامة".

وأوضح سموه بالقول إن "مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الساعية إلى تطوير العمل الإنساني والإغاثي والمجتمعي محلياً وإقليمياً ودولياً في صيغة أكثر تكاملية"، مشيراً سموه إلى أنه من خلال هذه الرؤية فإن "عشرات المبادرات والبرامج التي رعاها محمد بن راشد خلال عشرين عاماً تحولت إلى كيانات راسخة تعمل على مأسسة العمل الإنساني بما يكفل استدامته وتعظيم أثره الإيجابي وتوسيع حجم الاستفادة منه".

وشكل العام 2017 عاماً مفصلياً في مسيرة العمل الإنساني، متعدد المستويات والآفاق، لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، تم فيه تطوير منظومة عملها بصورة أوسع وأشمل وفي إطار أكثر تكاملية، على نحو يعكس رسالة المؤسسة الأعم لجهة صناعة الأمل وبناء مستقبل أفضل للإنسانية، بما يحقق الاستقرار والازدهار والسلم المجتمعي.

وبحسب تقرير الأعمال للعام 2017، بلغ إجمالي حجم الإنفاق الكلي لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية من خلال كافة مؤسساتها ومبادراتها 1.8 مليار درهم إماراتي، وهو أكثر من إجمالي الإنفاق في العام 2016 والبالغ 1.5 مليار درهم.

وتم إنفاق 961 مليون درهم على مختلف المبادرات والمشاريع والبرامج ضمن قطاعات عمل المؤسسة، حيث استفاد منها أكثر من 69 مليون شخص في 68 دولة حول العالم، فيما تم تخصيص 869 مليون درهم للاستثمار في صروح معرفية وريادية مستدامة.

إلى ذلك، بلغ إجمالي الإنفاق على الجوائز التي ترعاها مختلف المبادرات والبرامج التابعة للمؤسسة في العام 2017 أكثر من 84 مليون درهم إماراتي.