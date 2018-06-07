الهلال يُسيّر قوافل مساعدات لأهالي رضوم اليمنية

الشارقة 24 – وام:

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية على الأسر غير القادرة بمحافظة شبوة اليمنية، في إطار الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لمساعدة الأشقاء في اليمن، لتحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية، وذلك بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

فقد وزعت الهيئة، يوم الأربعاء، 4 آلاف سلة، تضم مكونات غذائية أساسية على أهالي مديرية رضوم بمحافظة شبوة، لتخفيف العبء الملقى على عاتق الأسر غير القادرة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في اليمن.

وأكد أحمد النيادي ممثل الهيئة بشبوة، حرص الهيئة على مواصلة جهودها الخيّرة ومساعيها الحثيثة، لتحسين حياة المواطنين اليمنيين، والتخفيف من وطأة المعاناة عن كاهلهم، وذلك عن طريق الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، مشيراً إلى أن المساعدات الإنسانية الإماراتية لليمن ستتواصل تلبية لحاجات الناس، من المواد الغذائية بتوجيهات من قيادة الدولة الرشيدة.

من جانبهم، أشاد مسؤولو المديرية بجهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في دعم ومساعدة الشعب اليمني في مختلف المحافظات، بينما أعربت الأسر المستفيدة عن شكرها لدولة الإمارات على دعمها المتواصل للشعب اليمني.