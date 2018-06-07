سفارة الدولة في أوكرانيا تشرف على تنفيذ مشروع إفطار صائم

الشارقة 24 – وام:

أشرفت سفارة الدولة في أوكرانيا على تنفيذ مشروع إفطار صائم، الذي تكفلت به المؤسسات الخيرية الإماراتية، حيث تعاقدت السفارة مع ثلاثة مطاعم لتنفيذ المشروع، بالتنسيق مع الإدارة الدينية لمسلمي أوكرانيا بالعاصمة كييف، وفروعها في معظم محافظات أوكرانيا، وتم اختيارهم بناء على التوزيع الجغرافي للصائمين، حيث لاقت هذه المبادرة الخيرية، الإنسانية استحسان المسلمين في أوكرانيا .

وللوقوف على حسن تنفيذ مشروع إفطار صائم، قام سعادة سالم أحمد سالم الكعبي، سفير الدولة لدى جمهورية أوكرانيا، بجولة تفقدية على مراكز الإفطار .

وأكد سعادة السفير، أن عمل سفارة الدولة يقوم بشكل أساسي على توثيق العلاقة بين البلدين، ودولة الإمارات دائماً سباقة لفعل الخير في أنحاء المعمورة، موصلة رسالتها التي تحمل عنوان المودة والرحمة و الحرص على نشر ثقافة المحبة والسلام.