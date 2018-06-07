الزيودي يشهد إبرام تفاهم لإنشاء أكبر حديقة مرجانية بالعالم بالفجيرة

الشارقة 24 - وام:

شهد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، إبرام مذكرة تفاهم بين الوزارة، ومركز الفجيرة للمغامرات، بهدف إنشاء أكبر حديقة مرجانية على مستوى العالم، في إمارة الفجيرة .

وقع مذكرة التفاهم، سعادة سلطان علوان الوكيل المساعد لقطاع المناطق بوزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة سعيد خميس المعمري مدير عام مركز الفجيرة للمغامرات .

وأكد سلطان علوان أن توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء أكبر حديقة مرجانية على مستوى العالم في إمارة الفجيرة، وتسجيلها بموسوعة غينيس للأرقام القياسية، جاء ليشكل إحدى مبادرات عام زايد 2018.