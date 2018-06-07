ضمن "عام زايد"

الزيودي يشهد إبرام تفاهم لإنشاء أكبر حديقة مرجانية بالعالم بالفجيرة

  • الخميس 07, يونيو 2018 في 6:19 م
حضر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، إبرام مذكرة تفاهم بين الوزارة، ومركز الفجيرة للمغامرات، بهدف إنشاء أكبر حديقة مرجانية على مستوى العالم، في إمارة الفجيرة، كإحدى مبادرات عام زايد 2018.
الشارقة 24 - وام:
 
شهد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، إبرام مذكرة تفاهم بين الوزارة، ومركز الفجيرة للمغامرات، بهدف إنشاء أكبر حديقة مرجانية على مستوى العالم، في إمارة الفجيرة .
 
وقع مذكرة التفاهم، سعادة سلطان علوان الوكيل المساعد لقطاع المناطق بوزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة سعيد خميس المعمري مدير عام مركز الفجيرة للمغامرات .
 
وأكد سلطان علوان أن توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء أكبر حديقة مرجانية على مستوى العالم في إمارة الفجيرة، وتسجيلها بموسوعة غينيس للأرقام القياسية، جاء ليشكل إحدى مبادرات عام زايد 2018.