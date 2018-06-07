سفير الدولة بالرياض يشيد بالعلاقات الاستراتيجية مع السعودية

الشارقة 24 – وام:

أكد سعادة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، أن عقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الإماراتي – السعودي، في جدة الأربعاء، وتوقيع مذكرات تفاهم بين البلدين، يعبر عن جوهر العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والمملكة العربية السعودية، وهي علاقات يمكن توصيفها بأنها الأكثر قوة و تفاهماً وتطابقاً في وجهات النظر في المنطقة، وذلك بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأضاف الشيخ شخبوط ،في تصريحات له بهذه المناسبة، أن عقد هذا الاجتماع، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة العربية السعودية، يؤكد أن توجيهات قيادتي البلدين تعزز حالة التطابق إزاء مختلف القضايا، والتطلع إلى تطوير العلاقات بين البلدين، بشكل يعود بالخير والمنفعة على شعبيهما الشقيقين، خصوصاً في ظل ما تمثله الإمارات والمملكة العربية السعودية من قوة سياسية و اقتصادية، تستند إلى موروث هائل من المواقف المشتركة والعمل معاً، في كل الظروف من أجل تعزيز مسيرة التنمية من جهة، ومواجهة التحديات من جهة آخرى في ظل التعاون و العمل المشترك بينهما .

وأشاد سفير الدولة في الرياض، بالعلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والسعودية، وأكد أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، في هذا الصدد، تستند إلى رؤية إماراتية تاريخية صاغها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بشأن أهمية العلاقات مع المملكة، مستندة في ذلك إلى ما يجمع البلدين من إرث تاريخي كبير، وأرضية صلبة موحدة، وأفق مستقبلي.