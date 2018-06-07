رئيس الدولة يصدر مراسيم بالتصديق على اتفاقيات بين الإمارات وعدد من الدول

الشارقة 24 – وام:

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مراسيم اتحادية بشأن المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من حكومات الدول الصديقة والمنظمات الدولية، وقد نشرت المراسيم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

وشملت المراسيم، المرسوم الاتحادي رقم 84 لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، بشأن تعديل الاتفاق المبرم بشأن مكتب المنظمة شبه الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، والمرسوم الاتحادي رقم 85 لسنة 2018، بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كرواتيا لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، والمرسوم رقم 86 لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية مولدوفا، لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، والمرسوم الاتحادي رقم 87 لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية مولدوفا لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والمرسوم الاتحادي رقم 88 لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية بين الدولة والاتحاد السويسري بشأن الإعفاء من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر العادية.

وضمت المراسيم أيضاً المرسوم الاتحادي رقم 89 لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر العادية، والمرسوم الاتحادي رقم 90 لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة ومجلس وزراء أوكرانيا بشأن التعاون الثقافي، والمرسوم الاتحادي رقم 91 لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية ليتوانيا في شأن التعاون الاقتصادي والفني، والمرسوم الاتحادي رقم 92 لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، والمرسوم الاتحادي رقم 93 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية ساو تومي وبرينسيب الديمقراطية في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، والمرسوم الاتحادي رقم 94 لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية غينيا بيساو في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، والمرسوم الاتحادي رقم 95 لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كونغو الديمقراطية في شأن الخدمات الجوية بين اقليميهما وفيما ورائهما، والمرسوم الاتحادي رقم 96 لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية ملاوي في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما.