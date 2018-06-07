"تنفيذية أبوظبي" تبدأ تطبيق مبادرات محمد بن زايد

الشارقة 24 – وام:

اجتمعت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، برئاسة معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيـذي، وذلك لمناقشة القرارات والمبادرات التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والتي تضمنت حزمة اقتصادية لتسريع مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية بقيمة 50 مليار درهم للثلاث سنوات القادمة ومبادرات اجتماعية واقتصادية متنوعة.

ووفقاً لتوجيهات سموه بسرعة التطبيق، أقرت اللجنة إطلاق برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية 21/19، والذي سيضم الخطة التفصيلية لتنفيذ المبادرات الحالية، و ما سيتم اعتماده، بالإضافة إلى متابعة سير العمل والتأكد من إنجازها خلال الثلاث السنوات القادمة تحت إشراف اللجنة التنفيذية.

وقد اجتمعت اللجنة الخاصة التي أمر سموه بتشكيلها من قبل المكتب التنفيذي ودائرة المالية، لمتابعة إجراءات سداد المستحقات المتأخرة وإعادة دراسة جميع الغرامات في قطاعات الصحة والتعليم وشؤون البلديات، ووافقت اللجنة الخاصة على وضع ضوابط واضحة لضمان عدم تكرار التأخير، وأقرت تشكيل لجنة فنية تكون مسؤوليتها التدقيق بطلبات المستحقات، وأن تقوم بمثابة لجنة تحكيم لحل المنازعات، بالإضافة إلى دراسة الغرامات المتأخرة والحكم بإعفائها أو تطبيقها.

ومن المقرر أن ينتج عن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية، تقارير ربع سنوية عن التقدم المحرز لقاء كل مبادرة والإنجازات التي تم تحقيقها، وذلك يعكس التزام اللجنة التنفيذية لتحقيق رؤية وأوامر القيادة الرشيدة بما فيه منفعة المواطن والمقيم والمستثمر.