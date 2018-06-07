محمد بن زايد يصل إلى جدة

الشارقة 24 – وام:

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يوم الأربعاء، إلى مدينة جدة في زيارة للمملكة العربية السعودية .

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصول مطار الملك عبد العزيز.

ورحب الأمير محمد بن سلمان، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتبادلا الأحاديث الودية، التي تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

يضم الوفد المرافق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، وعدداً من الوزراء.