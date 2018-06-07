سفارة الدولة تطلق مبادرة بيئية في باكستان

الشارقة 24 – وام:

نفذت سفارة الدولة في إسلام آباد، مبادرة بيئية تمثلت بتنظيف الحي الدبلوماسي من المخلفات البلاستيكية، برعاية ومشاركة سعادة حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية، وبحضور أعضاء السفارة والمكاتب التمثيلية، وذلك تزامناً مع احتفالية العالم بيوم البيئة العالمي، الذي يصادف 5 يونيو من كل عام، والذي أقيم هذا العام تحت شعار "معاً للتغلب على التلوث البلاستيكي".

وقال سعادة السفير حمد عبيد الزعابي بهذه المناسبة: إن يوم البيئة العالمي يشكل فرصة للجميع لإدراك مسؤولية العناية بكوكب الأرض وآلية، لتشجيع الوعي العالمي والعمل من أجل البيئة، منوهاً أن مبادرة تنظيف الحي الدبلوماسي، تأتي في هذا السياق لجعل المنطقة المحيطة بنا ونقطن بها خالية من التلوث البلاستيكي، وجعلها أكثر صداقة مع البيئة مع خلال تحفيز القاطنين على بذل الجهود الرامية للحفاظ على البيئة.