حمدان بن زايد يستقبل وفداً من كلية الدفاع الوطني وعدداً من السفراء

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في قصر البطين، يوم الأربعاء، وفداً من كلية الدفاع الوطني، وعدداً من السفراء المعتمدين لدى الدولة.

وتبادل سموه التهاني مع الجميع بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر الكريم على دولة الإمارات، وهي تنعم بمزيد من الخير والازدهار والأمن والأمان، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأن يسبغ على سموه موفور الصحة والعافية.

فقد تبادل سموه، مع وفد كلية الدفاع الوطني، الأحاديث حول الدور البارز الذي تضطلع به القوات المسلحة في الأمن والاستقرار للوطن وصون مكتسباته وإنجازاته التنموية، مثمناً سموه الأعمال العظيمة التي تقوم بها القوات المسلحة، في سبيل خدمة الوطن وبناء الإنسان، من خلال التدريب والتأهيل والإعداد القتالي لأبناء الوطن، لحمايته والذود عن ترابه الطاهر.

وأعرب سموه خلال اللقاء، عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لكلية الدفاع الوطني في مواصلة تحقيق أهدافها ورؤيتها، التي تعمل على تطوير الفكر والتخطيط والدراسات الاستراتيجية والأمنية، على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

ورحب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بالسفراء المعتمدين لدى الدولة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهام عملهم، لتعزيز وتقوية أواصر الصداقة التي تربط بلدانهم مع دولة الإمارات.