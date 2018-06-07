سفارة الدولة في باكستان تنفذ مشروع إفطار الصائم في بانجقور

الشارقة 24 – وام:

أطلقت سفارة الدولة في إسلام آباد، المرحلة الثانية من مشروع إفطار الصائم بمنطقة بانجقور في أقليم بلوشستان، بمكرمة سخية مقدمة من حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان مساعد رئيس هيئة الهلال الأحمر للشؤون النسائية.

وقدم سعادة حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية، الشكر لسمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان، مشيداً بنجاح المبادرة الكريمة والسخية المقدمة من سموها منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وقال سعادته إن مبادرات سموها تعتبر نوعية ومبتكرة لتعزيز مجالات العطاء الإنساني، وخطوة معززة للرسالة الإنسانية العالمية، التي تضطلع بها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة حتى أصبحت الإمارات واحدة من أهم الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والخيرية والتنموية.