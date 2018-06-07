حمدان بن زايد يشهد محاضرة "تغير سمات الحرب"

الشارقة 24 – وام:

حضر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، المحاضرة التي استضافها "مجلس محمد بن زايد" مساء الأربعاء، بقصر البطين تحت عنوان "تغير سمات الحرب"، والتي ألقاها السفير البروفيسور غريغول مغالوبليشفيلي من كلية الدفاع الوطني، والدكتور محمد الكويتي الخبير في مجال الأمن الإلكتروني.

كما شهد المحاضرة، سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، وعدد من الشيوخ والوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي وكبار المسؤولين في الدولة.

وأشاد المحاضران بجهود دولة الإمارات، في مجال تعزيز ورفع كفاءة وقدرة المؤسسات الأمنية على مواكبة التحديات الأمنية التي يشهدها العالم على المستويين التشريعي والتنفيذي، إضافة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي والثقافة الأمنية لمواطني وقاطني الدولة.