النعيمي يواصل استقبال المهنئين بالشهر الفضيل

الشارقة 24 – وام:

واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، استقبال جموع المهنئين من الشيوخ وكبار رجالات الدولة والمسؤولين، الذين توافدوا إلى قصر الزاهر، لتقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات، بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنين لسموهما موفور الصحة والسعادة، وداعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة عليهما، وعلى شعب الإمارات، وقد تحقق لها ما تصبو إليه من عزة وتقدم ورقي، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وتقبل سموهما التهاني والتبريكات، بهذه المناسبة الكريمة، من البروفيسور كمال محمد عبيد مدير جامعة إفريقيا العالمية، ويرافقه مساعد المدير للتنسيق والمتابعة الإدارية وعميد كلية تقانة الإنتاج والتصنيع الزراعي والوفد المرافق له، والتي تعمل وفق اتفاقية مقر مع الحكومة السودانية، ويضم مجلس أمناء الجامعة عدداً من البلاد العربية والإسلامية، من ضمنها دولة الإمارات العربية والتي تمثلها مؤسسة آل مكتوم الخيرية.

وتبادل صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده، التهاني مع الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد وأبناء القبائل وكبار المسؤولين ورجالات الدولة وجموع المواطنين، ونخبة من فعاليات المجتمع المدني والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية، الذين حضروا للسلام على سموهما وتهنئتهما بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وعبر المهنئون عن صادق التهاني والتبريكات لسموهما، بهذه المناسبة العزيزة على المسلمين، داعين الله العلي القدير أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة والسعادة، وعلى الإمارات وقيادتها وشعبها والأمة العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية بعجمان، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، وسعادة حمد بن غليطه السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، وسعادة طارق بن غليطه مدير مكتب الحاكم، وسعادة يوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.