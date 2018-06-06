أبوظبي تستضيف اجتماع فريق "التعاون الصناعي والتقني" بين الإمارات وروسيا

الشارقة 24 – وام:

استضافت أبوظبي أمس الثلاثاء، الاجتماع الأول لفريق التعاون الصناعي والتقني والعلمي بين دولة الإمارات وروسيا، والذي يهدف إلى تنفيذ الاتفاق الذي وقعته كل من حكومة دولة الإمارات وحكومة الاتحاد الروسي في 17 ديسمبر 2017، بشأن التعاون العلمي والتقني والصناعي بين المؤسسات والشركات الإماراتية والروسية.

ترأس الجانب الإماراتي، سعادة الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة، فيما ترأس الجانب الروسي جيورجي كالامانوف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، وذلك بحضور ألكسندر يفيموف سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى الدولة.

وقال سعادة الدكتور مطر حامد النيادي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة، إن هناك نقلة نوعية في مسار العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية روسيا الاتحادية، مشيراً إلى أن الاجتماع يأتي بعد أيام من توقيع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتي تشمل العديد من مجالات التعاون على نحو من شأنه أن يعزز أكثر التعاون والتنسيق والشراكة بين البلدين الصديقين في كل من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب عن تطلعه بأن يسهم الاجتماع اليوم في تأكيد التوجه الاستراتيجي لقيادة البلدين عبر تسهيل قيام الشركات المختصة في البلدين بالعمل على تطوير مشاريع صناعية مشتركة والاستفادة من الإمكانية الصناعية لدى البلدين والدخول في اسواق جديدة.

من جانبه قال جيورجي كالامانوف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، إن دولة الإمارات تعد أحد أهم الشركاء العالميين سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي، وليس أدل على ذلك من إعلان الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، مؤكداً بذل أقصى جهد لترجمة هذه التوجهات الاستراتيجية إلى مشاريع مشتركة على أرض الواقع تعود بالخير على شعبي البلدين.

وتناول الاجتماع فرص التعاون المشترك بين البلدين في قطاعات عديدة مثل قطاع الاتصالات وصناعة الطيران والابتكار والطاقة المتجددة وصناعة السفن والصناعة الإلكترونيات وقطاع الإنشاءات والبناء وقطاع النفط والغاز والصناعات الغذائية.