حمدان بن محمد يؤكد عمق العلاقات مع كندا

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، في مكتبه في مقر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بأبراج الإمارات في دبي مساء الأربعاء، مسعود حسين سفير كندا لدى الدولة، الذي نقل إلى سموه رسالة من وزير الدفاع الوطني في كندا، ضمنها تحياته لسموه وتمنياته له بالسعادة والتوفيق، في مهامه ومسؤولياته الوطنية، لما فيه خدمة شعبه وبلده .

وحمل سموه السفير الكندي تحياته إلى وزير الدفاع الوطني في كندا، مؤكداً عمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين، على مختلف المستويات خاصة العلمية والثقافية منها.

حضر اللقاء، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وسعادة عبد الله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي في دبي، وإيمانويل كامارانكيس القنصل العام الكندي في دبي .