محمد بن راشد يرعى حفل تخريج الدورة 27 من ضباط الأركان

الشارقة 24 – وام:

رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، احتفال القيادة العامة للقوات المسلحة، بتخريج الدورة السابعة والعشرين من ضباط الأركان، في كلية القيادة والأركان المشتركة، الذي جرى في مقر الكلية في العاصمة أبوظبي مساء الأربعاء.

ولدى وصول سموه إلى الكلية، استعرض ثلة من حرس الشرف الذي أدى التحية لسموه، ثم صافح مستقبليه، وفي مقدمتهم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، وسعادة الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، وسعادة اللواء ركن جمعة عبيد الكعبي قائد الكلية، إلى جانب عدد من قادة أفرع وكبار ضباط القوات المسلحة .

بدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم تلاوة من آيات الذكر الحكيم، بعدها ألقى قائد الكلية اللواء ركن جمعة عبيد الكعبي كلمة، رحب فيها بصاحب السمو راعي الحفل، معرباً عن اعتزازه والقوات المسلحة، بتخريج هذه الدورة في عام زايد الخير، وتزامناً مع مئوية زايد مؤسس دولتنا الحديثة في هذا الصرح الراقي كلية القيادة والاركان-كلية الفكر والعلم العسكري.

وكرم صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قبيل ختام الحفل أوائل الدورة من ضباط دولة الإمارات وخريجي الدول الشقيقة والصديقة، وعددهم 30 ضابطاً، من بينهم ضباط من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية اليمنية، وسلطنة عمان، وجمهورية الجزائر الديموقراطية الشعبية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان الديموقراطية، ودولة الكويت، وجمهورية كوريا الجنوبية، وجمهورية باكستان الإسلامية.

وقد هنأهم سموه بتخرجهم وتفوقهم على زملائهم في الدورة، وعددهم 147 ضابطاً، وبارك سموه جهود كلية القيادة والأركان المشتركة، وأعرب سموه عن ارتياحه وسعادته بتكريم نخبة متفوقة من ضباط قواتنا المسلحة وآخرين من بعض الدول الشقيقة والصديقة.

حضر الحفل، عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة لدى الدولة، إلى جانب الملحقين العسكريين في هذه السفارات.