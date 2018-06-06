الهلال يُسيّر قافلة مساعدات إغاثية عاجلة إلى المهرة

الشارقة 24 – وام:

سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قافلة مساعدات إغاثية عاجلة إلى محافظة المهرة اليمنية، تتضمن سلالاً غذائية، وذلك ضمن الجهود الإنسانية لدولة الإمارات، لإغاثة المتضررين والأسر المحتاجة من أبناء المهرة، عقب تعرض محافظتهم إلى إعصار مكونو.

وأعرب راجح باكريت محافظ المهرة، عن جزيل شكره لهيئة الهلال لتسيير هذه القوافل الإغاثية، لسكان المحافظة، لتخفيف المعاناة المعيشة الصعبة عليهم، جراء الإعصار، مشيراً إلى أن الهلال الأحمر الإماراتي سباق دوماً، لتقديم المساعدة المتنوعة لأهالي المهرة، وأضاف أن البصمات الإماراتية لا يمكن نسيانها خصوصاً، أنها جاءت في ظروف صعبة، كانت تعيشها المحافظة جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

من جهته، قال أحمد النيادي رئيس فريق الهلال في حضرموت: إن تسيير قوافل المساعدات الغذائية والإنسانية الإغاثية لسكان المهرة، يأتي في إطار الحرص المستمر لدولة الإمارات على دعم الشعب اليمني، والوقوف إلى جانب الأشقاء ورفع المعاناة عنهم .