خليفة بن طحنون: الإمارات تسير على نهج الشيخ زايد

الشارقة 24 – وام:

زار الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، يوم الأربعاء، فعاليات المعرض الفني الذي تنظمه واحة الكرامة بالتعاون مع الأرشيف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حول مسيرة العمل الإنساني للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك احتفالاً بذكرى "يوم زايد للعمل الإنساني".

وقال الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان: إن تنظيم هذا المعرض يأتي في إطار احتفال واحة الكرامة بيوم زايد للعمل الإنساني، في تخليد مساهمات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإنجازاته في مجال العمل الإنساني التي امتدت لتشمل العديد من الدول.

وأكد أن الإمارات تسير على طريق العمل الإنساني للمغفور له، والذي تواصل رفع رايته القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكداً أن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ترك بصمة تاريخية في قلوبنا في حب العمل الإنساني ومساعدة المحتاجين.