حمدان وزايد بن محمد بن خليفة يُكرّمان الفائزين بمسابقة "أفضل مرتل"

الشارقة 24 – وام:

كرّم الشيخ حمدان بن محمد بن خليفة آل نهيان، والشيخ زايد بن محمد بن خليفة آل نهيان، يوم الثلاثاء، الفائزين بمسابقة أفضل مرتل للقرآن الكريم، لفئتي الشباب والأشبال، والجهات الراعية والداعمة للمهرجان الرمضاني الثالث عشر، الذي نظمه نادي تراث الإمارات، برعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي.

حضر التكريم، الذي عقد في مسرح أبوظبي بمنطقة كاسر الأمواج، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، وسنان أحمد المهيري المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات في النادي، وعلي عبد الله الرميثي المدير التنفيذي للدراسات والإعلام، ومنصور سعيد المنصوري نائب مدير عام مركز زايد، وأصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء لجنة تحكيم مسابقة أفضل مرتل للقرآن الكريم، بجانب ممثلي الجهات الداعمة والراعية للمهرجان، وعدد من المسؤولين في النادي، وذوي المتسابقين، وجمهور غفير من متابعي فعاليات المهرجان.

وفاز بمسابقة أفضل مرتل للقرآن الكريم لـ "فئة الشباب" سعيد أوزيت من المغرب، فيما فاز عن "فئة الأشبال" عبد الرحمن عبد الناصر المتولي من مصر.

وحظي الفائزون بالمراكز العشرة الأولى لكل فئة بالتكريم، كما تم تكريم فريق العمل الذي أعد ملف النادي للمشاركة في "جائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي"، في الدورة 2017-2018 التي فاز فيها عن الفئة المحلية لحقل أفضل ممارسة لصون عناصر التراث الثقافي.