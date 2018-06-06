وزعت 300 سلة غذائية بديربن

سفارة الدولة تنفذ برامج خيرية في جنوب إفريقيا

  • الأربعاء 06, يونيو 2018 في 9:48 م
  • جانب من عملية توزيع السلات الغذائية
    جانب من عملية توزيع السلات الغذائية
أشرفت سفارة الدولة في جنوب إفريقيا، على البرامج الموسمية للمؤسسات والهيئات الإماراتية الخيرية الخاصة بإفطار صائم.
الشارقة 24 – وام:
 
نفذت سفارة الدولة في جنوب إفريقيا، البرامج الموسمية للمؤسسات والهيئات الإماراتية الخيرية الخاصة بإفطار صائم، التي تنفذها سنوياً، وتشرف عليها نيابة عن هذه المؤسسات، وفقاً للأغراض الموضوعة، وعلى رأسها رسم الابتسامة على وجوه مستحقيها، وتخفيف معاناة الأسر المتعففة، بتقديم العون في أواخر الشهر الفضيل.
 
وواصلت السفارة برنامجها الرمضاني، من خلال توزيع السلات الغذائية، المقدمة من جمعية الشارقة الخيرية، ضمن مشروع إفطار صائم في مختلف أقاليم جنوب إفريقيا، حيث قامت فاطمة السويدي السكرتير الأول بالسفارة بتوزيع 300 سلة غذائية، في منطقة ديربن بإقليم كوازولوناتال.