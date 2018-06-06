محمد بن راشد يُكرّم أوائل خريجي "القيادة والأركان"

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد في لقطة تذكارية مع الخريجين

الشارقة 24 – وام:

كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أوائل الدورة 27 من الضباط الخريجين في كلية القيادة والأركان المشتركة، وذلك خلال الاحتفال الذي أقامته القيادة العامة للقوات المسلحة في مقر الكلية بالعاصمة أبوظبي، مساء الاربعاء، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وبدأ الاحتفال، الذي يتزامن مع احتفالات الدولة بمئوية زايد وعام زايد الخير، بالسلام الوطني ثم آيات من الذكر الحكيم.

حضر الاحتفال، معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، والفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، وقادة فروع القوات المسلحة وكبار الضباط، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية لدى الدولة، على جانب الملحقين العسكريين بها، وذوي الخريجين.