الإمارات والصين تبحثان التعاون القضائي

الشارقة 24 – وام:

بحث سعادة القاضي سلطان راشد المطروشي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، مع شياو بي نائب أمين اللجنة المركزية لفحص الانضباط للحزب الشيوعي الصيني، سبل تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة المطروشي في مكتبه بأبوظبي، شياو بي والوفد المرافق الذي يزور البلاد حالياً، بحضور القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل، وني جيان سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة.

كما بحث الجانبان، خلال اللقاء، الإجراءات الخاصة بالمساعدة في الإجراءات الجنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية.