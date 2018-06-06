منصور بن زايد يلتقي الفائزين بجائزة التميز الداخلي في دائرة القضاء

الشارقة 24 – وام:





التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الثلاثاء، الفائزين بالدورة الأولى لجائزة التميز الداخلي في الدائرة.

وهنأ سمو الشيخ منصور بن زايد الفائزين، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي بضرورة تنمية الثروة البشرية واستثمارها باعتبارها أهم الموارد الوطنية التي تعول عليها حكومة أبوظبي في صناعة حاضرها وبناء مستقبلها.

كما وجه سموه، خلال اللقاء الذي حضره سعادة المستشار علال العبودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة النقض والمستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء والمستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، بالعمل على توفير بيئة عمل قائمة على ثقافة الابتكار، تشجيعاً للعاملين على صياغة وسائل للتعامل مع التحديات التي تواجه تطبيق الخطط والاستراتيجيات التي تبنتها الدائرة، وذلك بهدف صياغة نظام قضائي وعدلي في إمارة أبوظبي يلبي متطلبات مجتمعنا المحلي بما يتضمنه من خصوصية ويستجيب للتحديات التي تفرضها المتغيرات العالمية على جميع الصعد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.