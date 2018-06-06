ريم الهاشمي تلتقي وزير الدولة للشؤون الأفريقية السعودي

الشارقة 24 – وام:





بحثت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي أحمد قطان وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية في المملكة العربية السعودية، خلال لقائهما الثلاثاء، في جدة بحضور سعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة، العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

كما تم استعراض أوجه التعاون في القارة الأفريقية وإيجاد السبل الكفيلة في تعزيز التعاون المشترك.

وأعربت معالي ريم الهاشمي عن شكرها لمعاليه على حفاوة الاستقبال والضيافة، موضحة أن العلاقات المشتركة بين البلدين تاريخية ومتميزة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وقالت إننا نعمل مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية على تعزيز المشاريع المشتركة في الدول الأفريقية والتي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل على تحسين فرص تمكين النساء والفتيات وفرص العمل للشباب الأفريقي ومحاربة الإرهاب والفكر المتطرف، مشيرة للجهود المتميزة للمملكة العربية السعودية في أفريقيا والتي حققت من خلالها قفزات نوعية ساهمت في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأفريقية.