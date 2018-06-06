انتخاب حصة العتيبي نائبة لرئيس "اللجنة الاقتصادية" بالأمم المتحدة

الشارقة 24 – وام:





انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، بالإجماع حصة العتيبي السكرتير الثالث في البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك لمنصب نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية للجمعية العامة خلال الدورة الـ 73 للجمعية العامة.

وتضطلع اللجنة بمواضيع التنمية المستدامة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والعولمة والقضاء على الفقر والمساعدات التنموية والإنسانية.

كما سيتم تكليف العتيبي من قبل رئيس اللجنة بتيسير المفاوضات على مشاريع القرارات المطروحة في جدول أعمال اللجنة وغيرها من المناقشات الأممية.

وكانت الجمعية العامة قد انتخبت الثلاثاء سعادة ماريا فرناندا اسبينوزا وزيرة الشؤون الخارجية في جمهورية الإكوادور رئيسة للدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي ستبدأ أعمالها في سبتمبر 2018 .