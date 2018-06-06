ولي عهد أبوظبي: زايد أولى تمكين المرأة اهتماماً كبيراً

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قصر البطين، يوم الثلاثاء، وفدي جمعية العسكريين المتقاعدين، ومؤسسة التنمية الأسرية.

وتبادل سموه التهاني مع الجميع، بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر الكريم على دولة الإمارات، وهي تنعم بمزيد من الخير والازدهار والأمن والأمان، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأن يسبغ على سموه موفور الصحة والعافية.

كما تبادل سموه والعسكريون المتقاعدون الأحاديث الودية، معرباً عن اعتزازه بخدمتهم وخبراتهم التي تعد رصيداً وطنياً مهماً لخدمة الوطن وداعماً لمسيرته.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال حديثه مع وفد مؤسسة التنمية الأسرية، عن اعتزاز وفخر دولة الإمارات العربية المتحدة، بما حققته ابنة الإمارات في مختلف مجالات التنمية، مشيراً إلى أن المرأة تحظى بدعم وثقة القيادة منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي أولى تمكين المرأة اهتماماً كبيراً، ويسير على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، باعتبارها شريكاً استراتيجياً في مسيرة التنمية والبناء والنماء.