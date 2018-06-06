أحمد بن محمد بن راشد يُكرّم الفائزين بجائزة دبي للقرآن الكريم

الشارقة 24 – وام:





كرّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشخصية الإسلامية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، بدورتها الثانية والعشرين والفائزين العشرة الأوائل بها.

جاء ذلك خلال الاحتفال الكبير، الذي أقيم في مقر ندوة الثقافة والعلوم في دبي مساء الثلاثاء، وحضره عدد من المسؤولين والعلماء ورعاة الجائزة وجمهور غفير .

وكان الاحتفال قد بدأ بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى سعادة المستشار إبراهيم محمد بو ملحة رئيس اللجنة العليا المنظمة للجائزة كلمة أعلن فيها عن الشخصية الإسلامية الفائزة لهذا العام، وهو فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف.

ونوه المستشار بو ملحة في كلمته إلى ما تحظى به جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم من قبل قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذين يولون جل اهتمامهم ومتابعتهم ورعايتهم لفعاليات هذه الجائزة التي أسسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، منذ اثنين وعشرين عاماً خلت وباتت تحظى باهتمام عالمي واسع، خاصة في الأوساط الإسلامية الدولية لاسيما شريحة الشباب.

وتوجه رئيس اللجنة العليا بالشكر على ما قام به رؤساء وأعضاء لجان تحكيم الجائزة بجميع فروعها من جهود وحيادية ودقة في التحكيم ما كان له إثر إيجابي في إنجاح هذه الفعالية الدينية الإسلامية الدولية.

وكان للشخصية الإسلامية فضيلة الدكتور الحذيفي كلمة شكر وتقدير للجائزة والقائمين عليها على اختيارهم له الشخصية الإسلامية لهذه الدورة من الجائزة، مؤكداً أنه تحمله مسؤولية إضافية وأمانة في بذل مزيد من الجهود في خدمة الإسلام والمسلمين.

وعقب الكلمات ومشاهدة الحضور فيلماً وثائقياً عن مسيرة الشخصية الإسلامية، كرم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم شخصية العام الإسلامية، وهنأه على فوزه وتمنى له النجاح والتوفيق في مسيرة الخير والعطاء وخدمة ديننا الإسلامي الحنيف وإعلاء رايته عالمياً.

ثم كرم سمو الفائزين العشرة، وهم الفائز الأول المتسابق أحمد برهان محمد من الولايات المتحدة الأميركية، والفائز الثاني حمزة البشير من ليبيا، والثاني مكرر محمد عبد القادر من تونس، والرابع أحمد حركات من الجزائر، والخامس إبراهيم عبد الله السعوي من السعودية، والسادس عمر درامي من جمهورية مالي، والسادس مكرر خالد عبد الناصر من بريطانيا، والثامن عبد اللطيف عبد المجيد من مملكة البحرين، والتاسع ناصر نهاد إبراهيم من الأردن، والعاشر حسن جبريل من النيجر، والعاشر مكرر جوهر عبد الله من إثيوبيا.

وقد هنأ سموه الفائزين، وأثنى على جهودهم وحفظهم لآيات القرآن الكريم، وتمنى لهم مستقبلاً مزدهراً على طريق العلم والنور.