حاكم الفجيرة يستقبل المهنئين بالشهر المبارك

الشارقة 24 - وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مساء الثلاثاء، في قصر سموه بالرميلة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة، من معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، والمستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، اللذين قدما للسلام على سموه، حيث أعربا عن تمنياتهما بأن يعيد الله تعالى هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات وشعبها بالأمن والأمان والرخاء.

كما تقبل سموه التهاني بشهر رمضان المبارك من عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين ورجالات الدولة ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية، الذين دعوا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الإسلامية المباركة على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات، بدوام التقدم والرقي والرخاء وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات، الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، وسعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري، وسعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وعدد من المسؤولين