سعود بن صقر يستقبل المهنئين بالشهر الفضيل

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، مساء الثلاثاء، معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي مطر حميد الطاير رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، الذين قدموا للسلام على سموه، وتقديم التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك وبدء العشر الأواخر منه.

كما تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة الإسلامية المباركة، من سعادة الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة، ومحمد محمد صالح مدير الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وعدد من المسؤولين.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بموفور الصحة والعافية، وعلى سموه وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال، الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان، وسعادة منذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين.