حاكم أم القيوين يواصل استقبال المهنئين بالشهر الفضيل

الشارقة 24 – وام:





واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بقصر سموه، مساء الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل، من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل والجاليات المقيمة ورجال الأعمال والتجار ومديري الشركات والمؤسسات والهيئات العاملة بالدولة، الذين دعوا العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه، بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار.

حضر الاستقبالات، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة أم القيوين للابتكار، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا وعدد من الشيوخ والمسؤولين.