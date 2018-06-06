حسين الحمادي.. أفضل شخصية ثقافية عربية لـ2018

الشارقة 24 – وام:

حصل معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، على "وسام أفضل شخصية ثقافية عربية للعام 2018"، وشهادة التفرد في الإبداع من قبل لجنة الاختيار المخولة من قبل اتحاد المبدعين العرب في هذا الشأن، وذلك خلال اجتماعها في القاهرة مؤخراً .

وقال أحمد نور رئيس اتحادي الإعلاميين والمبدعين العرب في تصريحات له بهذه المناسبة: إن هذا الاختيار جاء بعد جهد دؤوب من جانب اللجنة، والمناط بها اختيار الشخصيات المؤثرة على المستوى العربي وذات البصمة المميزة، والتي تتألف من نخبة من أساتذة الإعلام والمثقفين في مصر والوطن العربي، ويرأسها الدكتور سامي الشريف وزير الإعلام المصري الأسبق عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة .

وأضاف أن جهود اللجنة تكللت باختيار معالي حسين بن إبراهيم الحمادي كأفضل شخصية ثقافية عربية للعام 2018، ومنحه شهادة التفرد في الإبداع، تكريماً لجهوده البناءة على صعيد تطوير التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر طرح المبادرات التعليمية التي ترتقي بالإبداع التعليمي، من أجل مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال الحيوي.