حمدان بن زايد يواصل استقبال المهنئين برمضان

الشارقة 24 – وام:

واصل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مساء الثلاثاء، استقبال المهنئين بالشهر الفضيل، وذلك بقصر النخيل في أبوظبي.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية المباركة، من المواطنين وعدد من موظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي وكبار المسؤولين بالدولة .

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة المباركة، على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بموفور الصحة والعافية، وعلى سموه وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر المقابلات، الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسعادة سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة عيسى حمد بو شهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر.