منصور بن زايد يشهد مأدبة إفطار قضاء أبوظبي

الشارقة 24 – وام:

حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، مساء الثلاثاء، مأدبة الإفطار التي أقامتها الدائرة بنادي ضباط القوات المسلحة، وذلك في إطار حرص سموه، على تعزيز أداء دائرة القضاء والارتقاء بالخدمات القضائية العدلية، عبر التواصل الدائم والتشاور، مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وقيادات الدائرة، وصولاً إلى تحقيق العدالة الناجزة.

وكان في استقبال سموه، سعادة المستشار علال العبودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة النقض، والمستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء، والمستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي.

والتقى سموه خلال المأدبة، أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وقيادات الدائرة، وتبادل التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك مع الحضور، الذين تجاوز عددهم الـ300 من رؤساء المحاكم والنيابات وأعضاء السلطة القضائية.