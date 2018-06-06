محمد بن زايد يستقبل حاكم رأس الخيمة ورئيس الشيشان

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يوم الثلاثاء، بقصر البطين، صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.

كما استقبل سموه، رمضان قاديروف رئيس جمهورية الشيشان، وأحمد الميسري نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني.

وتبادل الجميع التهاني، بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات والأمن والاستقرار.

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وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية، واستعراض أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، سمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية.