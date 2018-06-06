حاكم عجمان وولي عهده يستقبلان المهنئين بالشهر المبارك

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك، من الشيوخ وكبار المسؤولين، الذين توافدوا إلى قصر الزاهر، مساء الثلاثاء، للسلام على سموهما، متمنين لهما موفور الصحة والسعادة، وداعين الله العلي القدير، أن يعيد هذه المناسبة عليهما، بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات، وقد تحقق له ما يصبو إليه من عزة وتقدم ورقي.

فقد تلقى سموهما التهاني والتبريكات، بهذه المناسبة الكريمة، من سعادة المستشار زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وأعضاء مجلس الإدارة والأعضاء.

وتبادل صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده، التهاني والتبريكات، بمناسبة الشهر الفضيل، مع الشيوخ وكبار المسؤولين ووجهاء وأعيان وأبناء القبائل وجموع المهنئين، من المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، الذين دعوا الله عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة على سموهما بموفور الصحة والسعادة.

حضر الاستقبالات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، وسعادة حمد بن غليطه السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، وسعادة طارق بن غليطه مدير مكتب الحاكم، وسعادة يوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.