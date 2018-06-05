سفارة الدولة في السودان تشارك في تدشين مشاريع خيرية إماراتية

الشارقة 24 – وام:





شارك سعادة حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية السودان، في برنامج تدشين مشاريع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الإنسانية، بالتعاون مع مؤسسة الزبير الخيرية في السودان.

وقام سعادة السفير الجنيبي، بحضور الأمين العام للمؤسسة، وممثلي الجهات السودانية المختصة، بتسليم نماذج من المشاريع المقدمة، وتشمل كفالات أيتام وطروداً غذائية.

وقالت ممثلة المستفيدين من هذه المشاريع، خلال حفل التدشين، إن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم كفلت ابنها وعوضته فقده لوالده، وكانت سنداً وعوناً لها في محنتها، وابتهلت إلى الله عز وجل أن يحفظ الإمارات وقيادتها الكريمة، لأنهم ظلوا يمثلون السند والعون لإخوانهم في السودان وغيره من دول العالم.