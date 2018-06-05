بالتعاون مع مؤسسة الزبير

سفارة الدولة في السودان تشارك في تدشين مشاريع خيرية إماراتية

  • الثلاثاء 05, يونيو 2018 في 10:55 م
  • سعادة حمد محمد حميد الجنيبي خلال مشاركته في تدشين المشاريع الخيرية الإماراتية في السودان
    سعادة حمد محمد حميد الجنيبي خلال مشاركته في تدشين المشاريع الخيرية الإماراتية في السودان
شهد سعادة حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى السودان، حفل تدشين مشاريع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الإنسانية.
الشارقة 24 – وام:

شارك سعادة حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية السودان، في برنامج تدشين مشاريع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الإنسانية، بالتعاون مع مؤسسة الزبير الخيرية في السودان.
 
وقام سعادة السفير الجنيبي، بحضور الأمين العام للمؤسسة، وممثلي الجهات السودانية المختصة، بتسليم نماذج من المشاريع المقدمة، وتشمل كفالات أيتام وطروداً غذائية.
 
وقالت ممثلة المستفيدين من هذه المشاريع، خلال حفل التدشين، إن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم كفلت ابنها وعوضته فقده لوالده، وكانت سنداً وعوناً لها في محنتها، وابتهلت إلى الله عز وجل أن يحفظ الإمارات وقيادتها الكريمة، لأنهم ظلوا يمثلون السند والعون لإخوانهم في السودان وغيره من دول العالم.