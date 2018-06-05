مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي

سفارة الدولة توزع مساعدات إنسانية في موريتانيا

  • الثلاثاء 05, يونيو 2018 في 10:39 م
  • جانب من عملية التوزيع
    جانب من عملية التوزيع
أشرفت سفارة الدولة في نواكشوط، يوم الثلاثاء، على توزيع مساعدات إنسانية مقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لصالح الأسر الفقيرة في موريتانيا.
الشارقة 24 – وام:
 
وزعت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في نواكشوط، يوم الثلاثاء، كمية من المساعدات الإنسانية المقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على الأسر الفقيرة في موريتانيا.
 
وبتعليمات من سعادة عيسى عبد الله مسعود الكلباني سفير الدولة لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، أشرف حميد حمدان الزعابي من سفارة الدولة في نواكشوط، على تسليم كمية من تلك المساعدات لمنظمة الرحمة الخيرية، حيث تسلمت الكمية سارة بنت سيدي عالي الأمينة العامة للمنظمة، التي ستتولى توزيع تلك المساعدات على المحتاجين، بالتعاون مع منظمات موريتانية أخرى.