سفارة الدولة توزع مساعدات إنسانية في موريتانيا

الشارقة 24 – وام:

وزعت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في نواكشوط، يوم الثلاثاء، كمية من المساعدات الإنسانية المقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على الأسر الفقيرة في موريتانيا.

وبتعليمات من سعادة عيسى عبد الله مسعود الكلباني سفير الدولة لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، أشرف حميد حمدان الزعابي من سفارة الدولة في نواكشوط، على تسليم كمية من تلك المساعدات لمنظمة الرحمة الخيرية، حيث تسلمت الكمية سارة بنت سيدي عالي الأمينة العامة للمنظمة، التي ستتولى توزيع تلك المساعدات على المحتاجين، بالتعاون مع منظمات موريتانية أخرى.