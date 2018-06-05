حمدان بن محمد يؤدي مناسك العمرة

الشارقة 24 – وام:

أدى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مناسك العمرة، يوم الثلاثاء.

رافق سموه إلى الأراضي المقدسة، مجموعة من الجنود المجهولين من مختلف الجهات الحكومية في دبي، تكريماً لهم على ما قدموا من جهود مخلصة، وما أظهروه من تفان في العمل كل في موقعه.

وكان سموه قد وصل بسلامة الله ومرافقوه، عصر الثلاثاء، إلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية الشقيقة لأداء مناسك العمرة، حيث توجه سموه بالابتهال إلى الله عز وجل أن يعيد شهر رمضان المبارك على قيادتنا المعطاءة بالخير والصحة والسعادة وعلى شعبنا الكريم ووطننا الغالي، بمزيد من التقدم والرخاء والازدهار، وينعم على الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والسلام.

وعبّر مرافقو سمو ولي عهد دبي من الجنود المجهولين العاملين في عدد من الدوائر الحكومية بالإمارة، عن بالغ سعادتهم وعميق تقديرهم لهذه اللفتة الطيبة من سموه، معتبرين هذه المكرمة أفضل تكريم لهم ومصدر تحفيز وتشجيع لبذل مزيد من الجهد ومضاعفة العمل، لمزيد من رفعة هذا البلد المعطاء.