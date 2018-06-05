عبد الله بن زايد يبحث ومسؤول في الفاتيكان تأصيل الحوار العالمي

سمو الشيخ عبد الله بن زايد خلال لقائه رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان في الفاتيكان

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الكاردينال جان لويس توران رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان في الفاتيكان.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى الفاتيكان، بحث علاقات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيز قيم التسامح عالمياً، وتأصيل مبادئ ولغة الحوار بين مختلف الأديان والثقافات والأجناس، بما يحقق الخير والسعادة للبشرية جمعاء.

وأكد سمو وزير الخارجية والتعاون الدولي، حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الفاتيكان، انطلاقاً من نهجها القائم على نشر قيم التسامح والتواصل الحضاري، بين مختلف الجنسيات والثقافات والأديان والأعراق دون تمييز.

من جانبه، رحب رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان في الفاتيكان، بزيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مؤكداً على العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات والفاتيكان.

وأشاد بدور دولة الإمارات الرائد في نشر قيم التسامح والتعايش بين الجميع، وتنفيذ المبادرات الإنسانية المختلفة الهادفة إلى تخفيف معاناة المحتاجين والمعوزين في شتى أنحاء العالم دون تمييز.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً يحتذى به، من خلال نشر قيم التسامح والسلام وتبذل جهوداً ملموسة في هذا الشأن.

حضر اللقاء، سعادة الدكتورة حصة عبد الله العتيبة سفيرة الدولة غير المقيمة لدى الفاتيكان.