عبد الله بن زايد يبحث ووزير خارجية الفاتيكان تعزيز العلاقات

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، بول ريتشارد غالاغر وزير خارجية الفاتيكان.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى دولة الفاتيكان، مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.

كما تبادل الجانبان، وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو وزير الخارجية والتعاون الدولي، حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون المشترك والصداقة مع الفاتيكان، انطلاقاً مع السعي الدائم لمد جسور التواصل والتعاون بين مختلف الأديان والثقافات.

من جانبه، رحب وزير خارجية الفاتيكان بزيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في تعزيز علاقات التعاون المشترك والصداقة بين البلدين، وأشاد بحرص دولة الإمارات على نشر رسالة التسامح والتعايش السلمي بين الشعوب ونبذ التطرف والكراهية.

حضر اللقاء، سعادة حصة عبد الله أحمد العتيبة سفيرة الدولة غير المقيمة لدى الفاتيكان.