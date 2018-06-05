الهلال ينفذ مشروع إفطار صائم ويوزع كسوة العيد في ماليزيا

الشارقة 24 – وام:

تنفذ هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مشروع إفطار صائم في ماليزيا، خلال شهر رمضان المبارك، ووزعت كسوة العيد على الأسر المستحقة، وذلك تحت إشراف سفارة الدولة في ماليزيا.

وشارك سعادة خالد غانم الغيث سفير الدولة لدى ماليزيا، في توزيع كسوة العيد على عدد من الأسر الماليزية المستحقة.

وأكد سعادته، أن إرث العطاء الإنساني المستدام الذي أرساه مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، يتواصل في ظل دعم ورعاية من قيادة الدولة الرشيدة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات ستواصل تنفيذ مبادراتها الإنسانية النوعية، للتخفيف من معاناة المحتاجين في شتى أنحاء العالم.

من جانبهم، توجه المستفيدون من مشروع إفطار الصائم وكسوة العيد في ماليزيا، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات، قيادة وشعباً، على مبادراتها الإنسانية الرائدة وتستهدف دوما التخفيف من معاناة المحتاجين والمعوزين في شتى بقاع الأرض.

وأكدوا أن هذه المبادرات تجسد قيم روحية واجتماعية نبيلة، فضلاً عن مد جسور المحبة والإخاء بين المسلمين في مختلف دول العالم، مشيرين إلى أن هذه المبادرات الإنسانية ليست بجديدة على أهل العطاء والخير في دولة الإمارات، داعين الله عز وجل أن يحفظ قادة دولة الإمارات وشعبها الكريم، وأن يديم عليهم الخير ونعمة الأمن والأمان، ولفتوا إلى أن الجهود الكبيرة المبذولة من المؤسسات الخيرية في الدولة، ومنها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ساهمت في تخفيف معاناة المحتاجين في شهر رمضان الفضيل.