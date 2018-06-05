العميد الراشدي: مآثر زايد الإنسانية راسخة في الضمائر والنفوس

الشارقة 24:

أشاد العميد سعيد راكان الراشدي المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهويّة والجنسية، بحرص القيادة الرشيدة للدولة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله، على تخليد مآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الإنسانية وترسيخ نهجه في هذا المجال في ضمائر ونفوس أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها، حتى تظلّ هذه الدولة الخيرة ينبوعاً للعطاء يجري خيره لشمل أبناء الإنسانية جمعاء.

وقال إنّ الشيخ زايد طيب الله ثراه أولى ورغم مشاغل السياسة والحكم، القضايا الإنسانية والخيرية، وأفرد لها حيّزاً مهمّاً في فكره واهتمامه، بل وجعل العمل الإنساني والخيري واحداً من الثوابت في عقيدته ومبادئه، ما جعله رمزاً للعطاء، ومثالاً للكرم والسخاء ليس على المستوى العربي فقط بل على مستوى العالم أجمع، نظراً لما أسسه وتبنّاه من أعمال خففت معاناة الكثير من شعوب العالم التي لا زال أبناؤها يكنون له كل مودة ومحبة واحترام، ويستذكرون أياديه البيضاء التي لم تميز بين البشر على أساس عرقي أو مذهبي أو ديني.