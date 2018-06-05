"الهلال الأحمر و" فيراري أبوظبي" ينظمان فعاليات ترفيهية لـ 430 يتيماً

الشارقة 24 – وام:

نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتعاون مع عالم " فيراري أبوظبي"، عدداً من البرامج الترفيهية الرمضانية لـ 430 من الأيتام المحليين الذين ترعاهم الهيئة، والمسجلين في كافة فروع الهلال الأحمر بأنحاء الدولة.

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية والمجتمعية من الهيئة وعالم "فيراري أبوظبي"، للترفيه عن الأيتام وإدخال السرور على نفوسهم في هذه الأيام المباركة.

وتم تنظيم زيارة لبراعم فروع الهلال الأحمر لعالم فيراري أبوظبي خلال الشهر الفضيل، للعام الثالث على التوالي، ضمن البرامج الترفيهية للأيتام المسجلين بإدارة المساعدات الإنسانية بقطاع الشؤون المحلية بالهيئة، حيث شاركت فئة الأيتام العمرية من 7 إلى 14 سنة من البنين والبنات في جو من المتعة والفرح والإثارة في مأدبة الإفطار الرمضانية، تحت سقف أكبر مدينة ترفيهية مغطاة في العالم ضمت حلبة سباق السيارات والعديد من الألعاب التي تديرها "فيراري أبوظبي"، كما رحبت شخصيات المدينة الترفيهية بالزوار الأطفال، وتنافس الأطفال فيما بينهم في الألعاب والمرافق الترفيهية، واستمتعوا بتجربة منطقة الألعاب الجديدة وقضاء لحظات إنسانية ضمتهم مع حاضناتهم وفريق عالم "فيراري أبو ظبي" الترفيهي.