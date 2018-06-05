العميد الخييلي: زايد رمز للنبل والعطاء

الشارقة 24:

أكد العميد سهيل جمعة الخييلي المدير العام للجنسية بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة غالية على قلب ووجدان كل من يعيش على أرض إمارات الخير والسعادة، فهي تحمل اسم مؤسس المسيرة وقائد البناء المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، الذي يعتبر رمزاً للنبل والعطاء الإنساني بلا حدود، فقد غرس الخير في مختلف بقاع المعمورة وشملت مآثره مختلف جوانب الحياة.

وأضاف الخييلي إن الاحتفاء بهذه المناسبة واجب وطني، وعلى كل من استشعر لذة السعادة والأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار على هذه الأرض الطيبة، أن يحيي ذكرى رحيل المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عرفاناً بدوره في تأسيس مسيرة العطاء الإنساني التي رسخها في الدولة، وإن يتفاخر بإرثه "طيب الله ثراه" وإنسانيته العظيمة، ويتباهى بالقيم النبيلة التي أصبحت راسخة متأصلة في نفوس أبناء المجتمع الإماراتي.