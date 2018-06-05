سفارة الدولة تنفذ برامج إفطار الصائم بالسودان

الشارقة 24 - وام:

نفذت ‏سفارة الدولة في السودان برنامجاً ‏غذائياً ‏استفاد منه نحو 120 ألف شخص، وذلك في معسكرات لاجئي جنوب السودان الواقعة في أطراف ولاية الخرطوم بمناطق دار السلام جنوب الخرطوم، ومعسكر التكامل بشرق النيل ومعسكر السلام بامدرمان.

وقدمت هذه المساعدات كل من ‏جمعية الشارقة الخيرية وبيت الشارقة الخيري، وتم توزيعها على مرحلتين، ‏المرحلة الأولى بدأت ‏مع ‏بداية شهر رمضان المبارك، فيما بدأت المرحلة الثانية خلال هذا الأسبوع، بإشراف فرق عمل السفارة التي تواصل العمل الليل بالنهار بحضور‏ ‏السكرتير الأول في البعثة علي سعيد السعيدي.