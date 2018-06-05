"الهلال" ينظم إفطاراً جماعياً لأهالي الضالع والنازحين من تعز والحديدة

الشارقة 24 – وام:

نظم فريق الهلال الأحمر الإماراتي، أمس الإثنين، إفطاراً جماعياً لأهالي حي الإسكان في مديرية الضالع، وذلك بدعم من حرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وضمن فعاليات "عام زايد".

أعرب المواطنون المستهدفون الذي تم تقديم أكثر من 200 وجبة إفطار متكاملة لهم، عن ارتياحهم الشديد لما تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنساني الهلال الأحمر من أعمال متواصلة تجاه الشعب اليمني.

وأضاف أهالي حي الإسكان أن الإفطار الجماعي رسم الفرحة على وجوه تلك الأسر المحتاجة التي تواجه ظروفاً معيشية صعبة، متمنين أن يستمر ذلك الدعم وفي مختلف الجوانب وذلك مع إعلان عام 2018 عام زايد، آملين أن يكون "عام زايد" عام الخير على الشعب اليمني، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا العمل بميزان حسنات الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم وكل الشعب الإماراتي الشقيق.

ويواصل فريق الهلال الأحمر الإماراتي توزيع وجبات الإفطار على الأسر النازحة من تعز والحديدة والفقيرة في مختلف مديريات محافظة الضالع، إضافة إلى ما ينفذه من مشاريع خدمية وفي المجالات التنموية كافة.