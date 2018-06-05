حمدان بن راشد يستقبل وفد جامعة أفريقيا العالمية

الشارقة 24 – وام:





استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي هيئة آل مكتوم الخيرية وفد جامعة أفريقيا العالمية، برئاسة الدكتور كمال محمد عبيد مدير عام الجامعة وبحضور سعادة عبد العظيم محمد الصادق القنصل العام السوداني في دبي وسعادة ميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية .

ضم الوفد، أسامة ميرغني راشد مساعد المدير للتنسيق والمتابعة الإدارية والدكتور محمد عثمان البيلي عميد كلية تقانة الإنتاج والتصنيع الزراعي.

وقال سعادة ميرزا الصايغ إن سمو الشيخ حمدان بن راشد رفع قيمة الدعم المادي المقدم للجامعة إلى نصف مليون دولار سنوياً، مشيراً إلى أن سموه أثنى على جهود إدارة الجامعة ودورها التعليم والأكاديمي في تعليم وتأهيل الخريجين، وفقاً لما تلقاه من تقارير تشير إلى وصول خريجيها لأعلى المناصب والمراكز في بلادهم وهو ما يعكس السمعة الطيبة للجامعة ونجاحها في تأهيل خريجيها.

من جهته تقدم الدكتور كمال عبيد بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على دعمه للجامعة لاستقطاب الطلاب الأفارقة خريجي مدارس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في أفريقيا، مؤكداً استعداد الجامعة لقبول هؤلاء الطلاب للالتحاق بها.