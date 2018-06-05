نهيان بن مبارك يشهد أمسية بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني

الشارقة 24 – وام:





شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح أمسية، مساء الإثنين، في جامع الشيخ زايد الكبير بمناسبة "يوم زايد للعمل الإنساني"، برعاية وزارة شؤون الرئاسة، وبالتعاون مع مركز جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

حضر الأمسية الشيخ عبد الله بن محمد بن خالد آل نهيان وفضيلة العلامة معالي الشيخ عبد الله بن بيه، رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، وسعادة الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وأصحاب الفضيلة العلماء، ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله وعدد من المسئولين والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي.

وقال سعادة الدكتور محمد مطر الكعبي :في هذا اليوم المجيد، وفي هذا الصرح الحضاري الشامخ جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي عاصمة المحبة والتسامح، يتألق الوطن في يوم زايد للعمل الإنساني الذي يتزامن مع احتفاء دولة الإمارات العربية المتحدة بعام زايد، تخليداً لذكرى القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وتكريماً لدوره في خدمة وطنه وشعبه، بل في خدمة البشرية في أنحاء مختلفة من العالم، كما يأتي تأكيداً على أهمية أن يتوحد الجميع للمحافظة على ما تركه الشيخ زايد من ميراث عميق من القيم والمبادئ والعادات والتقاليد الراسخة التي ميزت الشخصية الإماراتية، وجسدت قوتها الناعمة في عالم متغير لا يعرف الثبات، مما يشكل دافعاً للعقول أن تتحرك وتفكر وتبتكر الجديد، وتستشرف المستقبل من أجل المضي إلى آفاق أرحب من الرخاء والرفاهية".

وأضاف الدكتور الكعبي، أن من بين أهم المزايا التي كان يتمتع بها الشيخ زايد طيب الله ثراه، ميزة الصبر وعدم اليأس مهما كان الخطب، وكان يقول دائماً: "أنا رجل صحراء ومن الصحراء وأحب الصحراء، والذين صبروا أجيالاً على هذه الرمال حتى نبت فيها الخير والعطاء، هؤلاء يعلموننا أن نصبر طويلاً حتى تقوم عندنا الدولة التي إليها نطمح".