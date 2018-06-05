حاكم رأس الخيمة يواصل استقبال المهنئين برمضان

الشارقة 24 – وام:

واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، استقبال المهنئين بالشهر الفضيل، وذلك بمجلس الضيافة في خزام.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية المباركة، من وفد رجال المال والأعمال، بحضور سعادة رامي جلاد الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، وياسر عبد الله الأحمد رئيس الاتصال الحكومي المؤسسي في الهيئة، وعدد من أعيان ووجهاء القبائل والبلاد وكبار المسؤولين والشخصيات ورجال الأعمال وأبناء القبائل.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بموفور الصحة والعافية، وعلى سموه وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات، الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، وسعادة صالح أحمد الشال مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة.